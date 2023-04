Auf dem Weg zur Neustadter Wolfsburg-Ruine stehen am Donnerstag, 13. April, Baumpflegearbeiten an. Wie die städtische Abteilung Landwirtschaft und Umwelt mitteilt, wird unter anderem Totholz entfernt. Deshalb sei am Donnerstag mit Behinderungen und zeitweisen Sperrungen – auch für Fußgänger – zu rechnen.