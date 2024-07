Die Wolfsburg ist nun offiziell Teil des europäischen Sternenwegs beziehungsweise Jakobuswegs. Im Rahmen eines kleinen Festaktes in der Alten Winzinger Kirche nahm Dietmar Schneider für den Wolfsburgverein eine Muschel und eine Plakette entgegen. Beides ziert nun den Eingang der Wolfsburg. „Außerdem habe ich einen kleinen Pilgerstempel mit der Silhouette der Wolfsburg bestellt. Wenn die Burgschänke geöffnet ist, können sich nun alle Pilgerinnen und Pilger, die bei uns vorbei kommen, einen Stempel abholen“, so Dietmar Schneider. Die Wolfsburg ist eines von 18 Kulturdenkmälern in Neustadt, die Pilgern schon im Mittelalter Schutz und Verpflegung anboten, informiert die Stadt. „Als Kulturverein freuen wir uns, dass unsere Burg Teil des Sternenwegs ist und hoffen auf viele neue Begegnungen auf der Wolfsburg“, sagt Florian Hofmann.