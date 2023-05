Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er geht in Ruhestand, aber sein liebstes „Kind“, die „Treppenhauskonzerte“, wird er in Absprache mit dem OB auf Honorarbasis weiter betreuen: So kommt es, dass Wolfgang Dinges zwar am Freitag in der Friedrichstraße 1 seinen letzten Arbeitstag als Leiter der Neustadter Kulturabteilung hinter sich bringt, aber nur einen Tag später, am Samstag, beim Saisonauftakt mit „Zobel & Schwarz“ in der „Tanzmanufaktur“ schon wieder für die Kultur in der Stadt im Einsatz ist.

„Ich hätte mir natürlich eine schönere Zeit für meinen Abgang denken können“, lacht ein noch sichtlich von einer gerade überstandenen