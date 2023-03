„Die Kastanienaffäre“ heißt eine neue Geschichte des Autorenduos Wolfgang Allinger und Ute Kliewer, die die beiden am Donnerstag, 16. März, um 19 Uhr in einer dialogischen Lesung im Kaffee Bohne, Kellereistraße 4, in Neustadt vorstellen.

Vor 14 Jahren entwickelte Allinger, der seit 2017 in Neustadt lebende Marketing-Experte, Autor und Gründer der Literaturzeitschrift „Wortschau“, für den Landauer Zoo die Figur des Tierdetektivs Jupp McGräte, eine Krimi-Parodie, bei der die Übeltäter ausschließlich aus dem Tierreich stammen. Einige Zeit später traten als weitere Figur die schwer sächselnde Dresdner Tierprofilerin Lydia von Keller und als Co-Autorin Ute Kliewer aus Pleisweiler hinzu, eine gebürtige Magdeburgerin. Allinger und Kliewer lernten sich 2014 bei einem Straßentheater-Projekt in Bad Bergzabern kennen und schätzen und arbeiten seitdem immer wieder als literarisches Gespann – zuletzt erschien von ihnen 2022 die Himalaya-Erzählung „Zeit zieht nicht. Erzähl mir von Darjeeling“.

In der bislang unveröffentlichten Geschichte „Die Kastanienaffäre“ werden Jupp McGräte und Lydia von Keller nun jäh aus einem Zelt- und Motorradurlaub in Vorarlberg gerissen, denn im Dresdner Zoo ist ein Beo entwischt – und der hat eine besondere Vorliebe für Edelkastanien. Die Lesung wartet auch mit Musik auf. Der Eintritt von 12 Euro umfasst auch eine hausgemachte Suppe. Karten im Kaffee Bohne (06321 4870800).