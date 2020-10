Zwei Männer, die am Dienstagabend in ein Haus in der Böhläckerstraße eingebrochen sind, konnte die Polizei nach kurzer Verfolgung stellen und festnehmen. Mittlerweile erging gegen beide ein Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr. Nach Angaben der Polizei hatte die Tochter des Hausbesitzers die Täter in dem derzeit unbewohnten Gebäude überrascht und sofort die Polizei alarmiert. Die Männer flüchteten in einem Wagen, allerdings war ihnen eine umgehend am Tatort eingetroffene Streife auf der Spur. In der Innenstadt war die Flucht schließlich zu Ende, beide ließen sich widerstandslos festnehmen. Im Fahrzeug fanden die Polizeibeamten Einbruchswerkzeug, aber kein Diebesgut. Was genau und in welchem Wert gestohlen wurde, wird noch ermittelt. Mögliche sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 06321/854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.