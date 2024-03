Am Samstag zwischen 17 und 18 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Beerentalstraße in Lambrecht eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter hebelten die Wohnungstür auf und stahlen Gegenstände im Wert von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter Telefon 06321 8540 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.