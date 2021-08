Glück im Unglück hatten zwei Hausbewohner und zwei Hunde bei einem Wohnungsbrand am Samstag um 14 Uhr in Frankeneck. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die zwei Hausbewohner das Haus bereits verlassen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Während die Frau unverletzt blieb, wurde ihr Mann mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, teilte die Feuerwehr mit. Zwei Hunde wurden aus der Küche gerettet, in der sich der Brand entwickelt hatte. Sie kamen in eine Tierklinik. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Zur Brandursache laufen derzeit kriminalpolizeiliche Ermittlungen, heißt es weiter in der Pressemitteilung.