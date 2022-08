Wegen eines Wohnungsbrand ist die Neustadter Feuerwehr am frühen Montagnachmittag in die Karl-Helfferich-Straße ausgerückt. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrparteienwohnhauses war in der Küche ein Feuer ausgebrochen, wie das Medienteam mitteilte. Die Bewohnerin hatte Essen auf den Herd gestellt und die Küche kurz verlassen. Sie setzte sofort den Notruf ab, schloss die Wohnungstür und wartete auf die Rettungskräfte. Damit beim Betreten der Wohnung kein Rauch ins Treppenhaus gelangen konnte, setzte die Feuerwehr einen Rauchschutzvorhang. Zur Sicherheit wurde das Haus auch evakuiert. Nach zehn Minuten hatte die Wehr den Brand unter Kontrolle und kurz darauf komplett gelöscht. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen.