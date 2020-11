25 Feuerwehrleute waren am Samstagnachmittag in der Maxburgstraße in Neustadt im Einsatz. Als sie an einem Mehrparteienhaus eintrafen, qualmte es schon aus der Küche. Der Wohnungsbrand, der den Wehrleuten gemeldet worden war, entpuppte sich jedoch als angebranntes Essen. Sie schalteten den Herd aus und und belüfteten die Wohnung mit einem speziellen Gerät. Der Bewohner hatte sich leichte Verletzungen zugezogen und kam nach der Erstversorgung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der Einsatz war nach gut einer halben Stunde vorbei.