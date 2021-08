Ein technischer Defekt in einem Netzteil hat am Donnerstag gegen 21 Uhr einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Laut Polizei wurde die Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße verrußt, der Bewohner musste deshalb ins Krankenhaus. Schlimmeres hätten Feuerwehr und Rettungsdienst durch ihr schnelles Handeln verhindern können.