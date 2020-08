In einer kleinen Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses im Kirschgarten in Neustadt ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits Qualm aus dem Gebäude. Die Wehrleute fanden in der Küchenzeile der kleinen Wohnung die Brandursache. Dort waren mehrere Gegenstände auf dem Elektroherd in Brand geraten. Der Herd wurde abgeschaltet, das Feuer gelöscht und die Gegenstände ins Freie gebracht. Parallel belüftete die Feuerwehr den Raum.

„Aufgrund der Verqualmung und der Wohnungsgröße ist diese aktuell nicht bewohnbar“, teilt die Feuerwehr mit. Wie es dazu kam, dass der Herd in Betrieb ging, ist zurzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes war ein Teil der Straße Kirschgarten gesperrt. Die Feuerwehr war mit drei Einsatzfahrzeugen und zwölf Einsatzkräften, einem Rettungsdienst und der Polizei vor Ort.