Die Neustadter Feuerwehr war am frühen Freitagnachmittag bei einem Brand in der Volksbadstraße gefordert. Wie Bernd Kaiser vom Medienteam mitteilte, wurde die Wehr gegen 13 Uhr alarmiert. Es brannte im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Gemeinsam mit der Polizei holte die Feuerwehr einige Bewohner sowie eine Katze aus dem Haus. Eine Bewohnerin musste aus dem dritten Obergeschoss mit einem Tragetuch nach draußen gebracht werden. Die Bewohnerin der Brand-Wohnung zog sich laut Kaiser beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, Verletzungen an der Hand zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau und die Verletzungen. Gebrannt hatte es in der Küchenzeile der Wohnung im zweiten Obergeschoss. „Wir hatten das nach zehn Minuten gelöscht“, so Kaiser. Um Glutnester zu finden, wurde der Herd ausgebaut und auf dem Balkon deponiert. Außerdem entfernten die Wehrleute einen Teil der Holzdecke. Gegen 14.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandwohnung ist Kaiser zufolge aktuell wegen der Rauch- und Rußablagerungen nicht bewohnbar. Die Bewohner der anderen drei Wohnungen konnten jedoch zurückkehren. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte Kaiser keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei habe dazu die Ermittlungen aufgenommen.