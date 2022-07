Am Freitag war sein letzter Arbeitstag, seit 30. Juli ist Heinrich Kwiatkowski (72), langjähriger Hausmeister und Rezeptionist beim GDA-Wohnstift in Neustadt, im Ruhestand. Er galt als die „Gute Seele“ des Wohnstifts, wo er seit fast 50 Jahren tätig war. Seinen Dienst hatte Kwiatkowski im Juni 1974 angetreten, anderthalb Jahre nach der Eröffnung. Als er vor acht Jahren die Regelaltersgrenze erreichte, wollte er das Haus aber noch nicht verlassen und war seitdem als Aushilfe in der Haustechnik sowie zum Schluss als Rezeptionist tätig, wie die GDA mitteilte. Verabschiedet wurde Kwiatkowski bei einer kleinen Feier von Wohnstift-Direktor Klaus Wimbert.