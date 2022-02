Das GDA-Wohnstift in Neustadt sucht einen neuen Direktor, denn Klaus Wimbert wird am 31. Oktober in den Ruhestand gehen. Die Bewohner des Neustadter Wohnstifts seien in dieser Woche über die Personalie informiert worden, sagt Martin Zeiss, Abteilungsdirektor Vertrieb/Marketing/Kultur bei der Gesellschaft für Dienste im Alter (GDA) in Hannover. „Und jetzt beginnen wir mit der Suche eines Nachfolgers“, so Zeiss. Wimbert war von 2003 bis 2011 Direktor des Neustadter Wohnstifts, hatte das Amt zudem von Februar bis August 2018 kommissarisch übernommen und ist nun seit Mai 2020 ein drittes Mal in Neustadt tätig. Im Wohnstift an der Haardter Straße gibt es rund 360 Appartements in unterschiedlichen Größen sowie eine große Parkanlage. Das Neustadter Haus wurde 1974 eröffnet. GDA betreibt deutschlandweit acht Einrichtungen, ist ein Tochterunternehmen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands und beschäftigt rund 1700 Mitarbeiter.