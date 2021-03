Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU) wies in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats auf die Wohnraumsituation für Flüchtlinge in der Verbandsgemeinde Maikammer hin. Da sich diese zusehends verschärft habe, werde dringend Wohnraum gesucht. Wer mögliche Liegenschaften kenne, die für die Unterbringungen der Flüchtlinge genutzt werden könnten, solle sich an die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeindeverwaltung wenden.