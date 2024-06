Das Interesse war riesig: Rund 100 Bürger wollten sich am Freitag selbst einen Eindruck von den Herta-Kuhn-Höfen in Kirrweiler verschaffen. Im Ortskern entsteht im Erdgeschoss einer Wohnanlage derzeit eine Wohnpflege-Gemeinschaft, in der ältere Bürger in der gewohnten Umgebung im Dorf ein selbstbestimmtes Leben führen können, statt ins Pflegeheim zu müssen. Eröffnung soll im Oktober sein.

Das Projekt geht zurück auf eine Initiative der vermögenden Kirrweilerer Bürgerin Herta Kuhn. 2016 kaufte sie mehrere leerstehende Gebäude im Ortskern und vermachte