Wohnmobile machen unabhängiges Reisen möglich. Gerade in Corona-Zeiten wissen das viele Menschen zu schätzen. Denn kaum sind die für Camper vorgesehenen städtischen Stellplätze wieder geöffnet, werden sie wieder besetzt. So war der Platz in der Martin-Luther-Straße über Pfingsten gut frequentiert.

Die meisten Camper kamen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Sie waren erleichtert, dass der Neustadter Platz an solch einem langen Wochenende leerer war als sonst.