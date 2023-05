Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit der Corona-Pandemie haben Fahrzeuge für autarke Individual-Urlauber Hochkonjunktur. Den Boom bei Wohnmobilen nutzt ein junger Unternehmer: Seine Firma VanWeekend expandiert und kommt dafür zurück nach Neustadt.

Denkwürdige Dinge beginnen manchmal in einer Garage – Beispiel „Apple“ – oder in einem Hinterhof. Für Letzteres gibt es auch in unserer Nähe Beispiele. Natürlich