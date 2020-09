Bereits am Samstag hat ein Wohnhaus im Gimmeldinger Fürstenweg gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Anwohner das Feuer gegen 18.30 Uhr gemeldet. Ein Bewohner des Hauses versuchte, den Brand selbst zu löschen, dabei zog er sich ein schweres Inhalationstrauma. Er befindet sich im Krankenhaus. Die Feuerwehr fand den Brandherd in einem Kellerraum und löschte ihn. Durch das Feuer wurde fast der gesamte Keller zerstört. Auch die Fassaden von Erd- und Obergeschoss wurden durch die Rauchbildung in Mitleidenschaft gezogen.

Das Anwesen ist laut Polizei derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Ermittler der Kriminalpolizei stellten am Dienstag fest, dass der Brand in einem Hobbyraum ausgebrochen war, in dem überwiegend Utensilien zur Bienenzucht gelagert waren. Die Ursache ist jedoch noch nicht klar: So kämen fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt in Frage.

Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften rund zweieinhalb Stunden mit im Einsatz. Vor Ort waren auch Polizei, Rettungsdienst, Notarzt und der Energieversorger.