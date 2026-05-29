Ruhe, Natur, Erholung: Damit kann Elmstein punkten. Bei der Daseinsvorsorge gibt es laut einer aktuellen Studie Nachholbedarf. Einige scheint das nicht zu stören.

Es ist eine andere Welt. Mit jedem Kilometer hinein ins Tal, das zwischen Neustadt und Kaiserslautern eine Schneise durch den Pfälzerwald schlägt, scheint der Trubel leiser zu werden. Als schluckten die Bäume etwas von dem Lärm, der Hektik, der Hitze. Die Straße wird schmaler, der Wald dichter, der Himmel kleiner. Irgendwann ist da vor allem noch Grün, Wasser, Kurve um Kurve.

Den Verlauf des Tals gibt der Speyerbach vor. Mal breiter, mal schmaler schlängelt sich der insgesamt rund 60 Kilometer lange Nebenfluss des Rheins durch den Pfälzerwald, vorbei an Häusergruppen, ehemaligen Forsthäusern und kleinen Siedlungen. Folgt man ihm bis zu seinem Ursprung, gelangt man nach Speyerbrunn, einem Ortsteil von Elmstein. Rund 2500 Menschen leben in der Gemeinde, die sich aus Elmstein selbst, den Ortsteilen Appenthal, Iggelbach und Speyerbrunn sowie zahlreichen Waldannexen zusammensetzt. Manche dieser Orte bestehen nur aus wenigen Häusern.

Bemühen um Nahversorgung

Wer hier wohnt, wohnt nicht einfach auf dem Land. Er wohnt im Wald. Nicht am Rand, nicht bloß mit Blick ins Grüne, sondern mittendrin. Während andere den Pfälzerwald am Wochenende als Ausflugsziel ansteuern, ist er für die Menschen hier Alltag. Der Garten, wenn man so will. Nur wenige Schritte liegen oft zwischen Haustür und Waldweg, zwischen der Talstraße, auf der Autos und Motorräder das Tal durchqueren, und den Pfaden, auf denen Wanderer im Wald verschwinden.

Liebevoll gestaltete Ecken: ein Stück Großbritannien mitten in Speyerbrunn. Foto: Lara Kauffmann Die St. Wendelin und St. Hubertus Kirche in Speyerbrunn wird im Sommer profaniert und steht aktuell zum Verkauf. Archivfoto: Kai Mehn Dem Ursprung des Speyerbachs verdankt der Ortsteil Speyerbrunn seinen Namen. Foto: Lara Kauffmann Selbst ein Restaurant mit Fremdenzimmern gibt es im kleinen Ortsteil Speyerbrunn. Foto: Lara Kauffmann Das ehemalige Forsthaus in Speyerbrunn wurde von den Besitzern liebevoll renoviert. Foto: Lara Kauffmann Foto 1 von 5

Doch wie lebt es sich an einem Ort, an dem die Natur so nah ist und manches andere weiter weg? Im aktuellen Gemeindecheck gehört Elmstein laut einer Erhebung des Instituts der Deutschen Wirtschaft bundesweit zu den am schlechtesten versorgten Gemeinden. In der Hauptkategorie „Daseinsvorsorge insgesamt“ attestiert die Untersuchung der Gemeinde ein „sehr schlechtes“ Ergebnis. Wer durch Elmstein fährt, kommt an Orten vorbei, die diesen Befund auf den ersten Blick zu bestätigen scheinen. Ein ehemaliges Dorflädchen etwa, über dessen leerem Schaufenster noch das alte Schild hängt. Es erzählt von einem Ort, der einmal war und nicht mehr ist. Doch entlang der Strecke lässt sich auch beobachten, was wieder werden soll. Wenige Meter entfernt ist die Fertigstellung des Tante-Enso-Ladens in den letzten Zügen. Ab Sommer sollen hier die ersten Kunden rund um die Uhr einkaufen können. Für Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. „Wir setzen alles daran, um die Versorgung aufrechtzuerhalten“, sagt er.

Teil eines Lebensgefühls

Überhaupt hält Verdaasdonk wenig davon, Elmstein nur über das zu beschreiben, was fehlt. Natürlich seien Einkaufsmöglichkeiten und öffentlicher Nahverkehr Themen, sagt er. Aber wer nur darauf schaue, übersehe leicht, was es längst gebe: zwei Bäcker, einen Friseur, mehrere Restaurants, ein lebendiges Vereinsleben, Feuerwehr, Sport, Feste. „Welche Gemeinde von 2500 Einwohnern hat schon fünf oder sechs Restaurants? Es ist alles da“, sagt Verdaasdonk. „Wenn man sich nach Action sehnt oder sich ärgert, dass nicht alle zehn Minuten ein Bus fährt, hat man den Ort falsch gewählt.“

Denn Wohnen im Pfälzerwald ist für ihn nicht bloß eine Frage der Adresse. Es ist eine Entscheidung für eine bestimmte Art zu leben. Man müsse sich vorher fragen, ob dieser Ort zum eigenen Lebensstil passe. „Wer die Ruhe, die Natur und das Zwitschern der Vögel liebt, ist hier sehr gut aufgehoben“, sagt Verdaasdonk.

Zuzug aus der Stadt

Genau dieses Lebensgefühl scheint inzwischen wieder mehr Menschen anzusprechen. „Generell kann man sagen: Wir haben viel Zuzug, besonders von jüngeren Menschen“, sagt der Ortsbürgermeister. Die Gründe dafür seien vielfältig. Manche suchten mehr Ruhe, andere ein naturnäheres Leben, wieder andere könnten sich Eigentum in der Stadt kaum noch leisten. „Für das, was man in der Stadt für eine Wohnung bezahlt, bekommt man hier zwei Häuser“, sagt Verdaasdonk, bewusst zugespitzt.

Hinzu kommt, dass viele Menschen heute nicht mehr so fest an ihren Arbeitsplatz gebunden sind wie früher. Durch Homeoffice lasse sich der Wohnort freier wählen. Auch das Klima spiele eine Rolle: Im Pfälzerwald sei es oft etwas kühler, gerade nachts – ein Vorteil in Sommern, die immer heißer werden. Und dann gebe es jene, die hier aufgewachsen seien, zum Studium weggingen und später zurückkehrten.

Lebendige Gemeinschaft

Gebaut werden kann in der Gemeinde kaum noch. Wachstum findet deshalb vor allem im Bestand statt. Einige kaufen alte Häuser und richten sie wieder her. Wie das aussehen kann, zeigt sich in Speyerbrunn. Direkt an der Hauptstraße steht ein ehemaliges Forsthaus. „Das hat jemand sehr liebevoll renoviert“, sagt Verdaasdonk. Auch das frühere Schulhaus wurde zu einem Wohnhaus umgebaut. Weitere Möglichkeiten könnten sich noch ergeben. Die Kirche etwa wird im Sommer profaniert und steht zum Verkauf.

Dabei leben Zugezogene und Einheimische keineswegs nebeneinander her. In einem Ort wie Speyerbrunn entsteht Gemeinschaft fast zwangsläufig. Jeder kennt jeden, man hilft sich gegenseitig, vieles läuft über persönliche Nähe. „Man muss sich schon anstrengen, um hier nicht in das Dorfleben einbezogen zu werden“, sagt Verdaasdonk. Trotzdem sei Rückzug möglich. „Wenn man eher seine Ruhe haben will, ist das genauso in Ordnung, wie wenn man Anschluss will.“

Und auch Besucher finden in Speyerbrunn Platz. Es gibt ein Restaurant, Ferienwohnungen und Fremdenzimmer. Wanderer kommen, Mountainbiker, Motorradfahrer. „Im Herbst und Winter ist das hier die Heimstätte für Jäger“, sagt Verdaasdonk. Im Sommer sei fast jedes Wochenende irgendwo etwas los. Wenn in Elmstein einmal nichts auf dem Programm steht, seien Pirmasens, Neustadt, Landau oder Kaiserslautern nicht aus der Welt. „Wir können uns aussuchen, wo es das Schönste gibt.“