Auf dem Gelände der Asylunterkunft in der Gottlieb-Duttenhöffer-Straße werden acht Wohncontainer für Asylsuchende errichtet.

Die Kosten für die Anlage belaufen sich auf rund 300.600 Euro. Der Bauausschuss hat der Vergabe der Lieferung und Montage der Wohncontainer bei drei Enthaltungen zugestimmt.

Geplant sind acht Containermodule, die zu vier Baueinheiten zusammengefasst werden. Eine Einheit ist sechs Meter breit und 8,50 Meter lang. Ausgestattet sind die Einheiten mit einer Pantryküche (Miniküche) mit Kochplatte und Kühlschrank sowie einer Duschmöglichkeit mit Waschbecken und WC. Die Wohnnutzfläche beträgt knapp 22 Quadratmeter. Laut Verwaltung sind die Container zur temporären Wohnnutzung vorgesehen und sollen auf Punkt- oder Schraubfundamente aufgestellt werden.

Drei bis vier Personen pro Container

Bereits im März 2025 hatte der Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss der Erweiterung der Asylunterkunft zugestimmt. Damit sind die Möglichkeiten in der Gottlieb-Duttenhöffer-Straße 77 ausgeschöpft. Hintergrund der Entscheidung war laut dem ersten Beigeordneten Carsten Borck (parteilos) damals, dass die Gemeinde mit weiteren Zuweisungen von asylsuchenden Menschen rechnen musste, da sie ihr Aufnahme-Soll noch nicht erreicht hatte. Vorgeschlagen hatte der Fachbereich Bauen und Umwelt eine vereinfachte Baulösung zur temporären Unterbringung der Asylsuchenden.

Pro Container sollen drei bis vier Personen untergebracht werden. Die Container sollen nördlich der bestehenden Gemeinschaftsunterkunft errichtet werden. Laut Borck ist damit das „Maximum, das auf die Fläche passt, ausgeschöpft.“ Entsprechend dem damaligen, mehrheitlichen Beschluss sollen dort allein reisende Männer untergebracht werden.