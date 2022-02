Am Dienstagabend kurz vor Mitternacht kontrollierte die Polizei in der Weinstraße Nord in Maikammer einen 43-jährigen Autofahrer. Weil er stark gerötete und glasige Augen hatte und zudem sehr nach Alkohol roch, wurde er zum Test gebeten, mit dessen Ergebnis er sich laut Polizei „für die Blutprobe qualifizierte“. Seinen Angaben zufolge hatte er lediglich ein „Feierabendbier“ getrunken.