Die Anzahl der Grundschulkinder in der Verbandsgemeinde Lambrecht wird steigen. Das zeigen Prognosen. Was das für die Schulen bedeutet.

499 Jungen und Mädchen werden derzeit in den sechs Grundschulen der Verbandsgemeinde unterrichtet. Mit 189 Schülern liegt die Grundschule Lambrecht mit weitem Abstand vorne. Es folgt die Grundschule Elmstein, in der 92 Kinder sind. Schlusslicht ist die Grundschule Esthal, in der nur 34 Kinder sind, das sind weniger als zwei Klassenstärken. Die Anzahl der Schüler der Grundschule Lindenberg ist in den vergangenen Jahren gestiegen und beträgt nun 68. In der Grundschule Neidenfels sind 61 Jungen und Mädchen und 55 in der Grundschule Weidenthal.

Von den 499 Grundschülern sind 264, also etwas mehr als die Hälfte, in der Nachmittagsbetreuung, informierte Nadine Hess, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste der Verbandsgemeindeverwaltung, den Schulträgerausschuss des Verbandsgemeinderats. Wobei der Anteil in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich ist. So verbringen 25 der 34 Esthaler Grundschüler auch den Nachmittag in der Schule. Dagegen sind beispielsweise in Elmstein nur 37 der 92 Grundschüler in der Nachmittagsbetreuung, und in Lambrecht sind es 82 von 189.

Schwankende Entwicklung in Lambrecht

Laut den Prognosen soll in den kommenden zwei bis drei Schuljahren die Anzahl der Grundschüler steigen, bis auf 583 im Schuljahr 2028/2029, dann aber wieder rückläufig sein. Für das Schuljahr 2031/2032 wird mit 518 Grundschülern gerechnet. Wobei Anstieg und Rückgang in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich sein werden, falls die Prognosen stimmen.

So bleibt die Schülerzahl in Elmstein relativ konstant. Zwar soll es bis zum Schuljahr 2028/2029 einen leichten Anstieg auf 107 Schüler geben, doch dann auch wieder einen Rückgang auf 91 Schüler im Schuljahr 2031/2032. Was bedeutet, dass der geplante Neubau nicht größer sein muss als das derzeitige Schulgebäude, denn bis dieser Neubau fertig sein könnte, sinken die Schülerzahlen bereits wieder.

Eine etwas schwankende Entwicklung der Anzahl der Schüler wird für die Lambrechter Grundschule prognostiziert, doch sollen es ab dem kommenden Schuljahr konstant mehr als 200 Kinder sein, die in der Lambrechter Grundschule ihre ersten Schuljahre verbringen. Was angesichts dessen, dass es in dem Gebäude bereits jetzt an Platz mangelt, zu weiteren Problemen führen dürfte.

Höchel: „Prognosen waren immer falsch“

Dagegen wird in der Grundschule Lindenberg, die für viel Geld saniert wurde, nach einem Anstieg auf bis zu 76 Schüler im Schuljahr 2028/2029 die Anzahl der Kinder bis zum Schuljahr 2031/2032 auf 54 zurückgehen – also deutlich weniger als derzeit. Ein Rückgang nach einem kurzen Anstieg wird auch für die Neidenfelser Grundschule erwartet, deren Sanierung derzeit vorbereitet wird. 71 Kinder sollen laut den Prognosen im Schuljahr 2028/2029 in Neidenfels zur Schule gehen, im Schuljahr 2031/2032 werden es wahrscheinlich nur noch 47 sein. Mit langfristig höheren Schülerzahlen als die derzeitigen 55 kann dagegen die Grundschule Weidenthal rechnen. 81 werden es wohl im Schuljahr 2029/2030 sein und im Schuljahr 2031/2032 noch 69.

„Die Prognosen waren bisher immer falsch“, sagte Sybille Höchel (CDU), für Schulen zuständige Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Lambrecht. Doch müsse man anhand der prognostizierten Zahlen planen.