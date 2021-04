Zumindest die Feuerwehr soll im Ortsteil Haardt das Mindestmaß an Parkraum bekommen, das sie benötigt. Wenn die Einsatzkräfte ausrücken müssen, haben sie künftig an der Pergola ein Exklusivrecht. Wie sich der grundsätzliche Parkdruck lösen lässt, weiß der Ortsbeirat dagegen noch nicht so genau.

Wenn der Alarm losgeht, muss es schnell gehen. Rein ins Auto, auf zum Feuerwehrgerätehaus im Mandelring, nur: wo dann parken? Die Löschgruppe Haardt benötigt mindestens sechs Stellplätze in unmittelbarer Laufnähe, das war im Ortsbeirat am Mittwochabend unstrittig. Die viel gewichtigere Frage dagegen war, wo der benötigte Parkraum eigentlich abgezwackt werden soll.

Der Schulhof, den Frank Sobirey (FWG) ins Spiel brachte, stieß schnell auf Ablehnung. „Der ist tabu“, betonte Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) und verwies darauf, dass sich durchaus zu jeder Tageszeit Kinder auf dem Hof aufhalten.

Sechs Plätze an der Pergola

Stattdessen sollen jetzt an der unweit vom Gerätehaus gelegenen Pergola sechs Plätze für die Feuerwehr reserviert werden, darauf einigte sich der Ortsbeirat mehrheitlich. Sobirey (FWG) warf die Frage auf, ob das bei den Bürgern auf Akzeptanz stoße, wenn dort sechs Privatfahrzeuge der Einsatzkräfte in Reihe parkten. Er plädierte dafür, drei Plätze an der Pergola auszuweisen und die restlichen drei gegenüber der Schule. Durchsetzen konnte er sich damit nicht.

Ein weiteres Problem in Haardt, was nicht zuletzt eine Durchfahrtsprobe der Feuerwehr noch einmal belegt hatte, sind die engen und von Autos blockierten Sträßchen wie „Am Herzel“. Die Mitglieder des Ortsbeirats einigten sich darauf, die vorhandenen verkehrsberuhigten Zonen nochmals deutlich zu markieren. Den Anwohnern müsse klar gemacht werden, dass sie dort nicht am Straßenrand parken dürfen, so der einhellige Tenor. Außerdem appellierte der Ortsbeirat nochmals eindringlich an das Ordnungsamt, mehr zu kontrollieren.

Parken soll im ganzen Dorf etwas kosten

Parkthema Nummer drei der Sitzung war die Parkraumbewirtschaftung, die die Stadt auszuweiten plant. Während in der Villenstraße fürs Parken schon gezahlt werden muss, soll dass künftig mindestens auch für die Gimmeldinger- und die Haardter Straße gelten. Der stellvertretende Ortsvorsteher Phillipp Eber-Huber (Grüne) brachte es direkt auf den Punkt: „Unser Ziel müsste es sein, dass das gesamte Dorf bewirtschaftet wird. Den Leuten muss klar werden, dass Parken eben kostet“, forderte er auch mit Blick auf eine Verringerung des Autoverkehrs.

Marc-Finn Klein (SPD) gab darüber hinaus zu bedenken, dass das GDA Wohnstift, aber auch die Internationale Schule nichts dazu beitragen würden, den Parkdruck an der Straße zu verringern. „Wenn es darum geht, das Parkverhalten zu regulieren, müssen GDA und Schule eingebunden werden“, so Klein. Und Friderike Graebert (Grüne) ergänzte: „Die Mitarbeiter, die stundenlang die Plätze an der Straße blockieren, sind das eigentliche Problem.“

Kompletten Ort berücksichtigen

Dass das Parkraumbewirtschaftungskonzept auf die Haardt ausgedehnt werden müsse, darin war man sich im Ortsbeirat grundsätzlich einig. Geprüft werden soll jetzt, wo die Maßnahme auch Sinn ergibt. Wie von Eber-Huber vorgeschlagen, soll die Stadtverwaltung dabei nicht nur die Gimmeldinger- und die Haardter Straße, sondern das komplette Dorf in den Blick nehmen.

Starke Bedenken am Nutzen der Parkraumbewirtschaftung meldete Stefan Klein (CDU) an: „Das wird unser Parkproblem hier nicht lösen“, zeigte er sich überzeugt. Die vorgesehenen 50 Cent pro Stunde würden die Autofahrer dann eben zahlen und weiter alles zuparken. „Das ist ja kein großer Betrag und damit wirkungslos“, so Klein.