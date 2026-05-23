Forst zieht Lehren aus den Park-Debatten in Deidesheim und setzt auf mehr Bürgerbeteiligung. Doch weniger Parkraum und Einschränkungen sorgen fast immer für Widerstand.

Parkprobleme sind längst keine reinen Großstadtphänomene mehr. Auch in ländlichen Regionen verschärft sich das Problem, vor allem dort, wo Straßen und Gassen eng sind, und Menschen aus anderen Regionen gerne Urlaub machen. Wie beispielsweise in Deidesheim oder Forst. Beide Gemeinden haben sich nun auf den Weg gemacht, neue Regeln aufzustellen, Deidesheim etwas früher als Forst.

Somit hat Forst zwei Vorteile: zum einen ist der Ort deutlich kleiner, die Wechselwirkung ist bei neuen Regelungen weniger komplex. Zum anderen konnte die Gemeinde von den Fehlern der Nachbarn lernen. Das betrifft zum einen das Thema Parkgebühren auf den Waldparkplätzen, bei dem Deidesheim eine volle Bauchlandung hingelegt hat. Forst hat von vornherein die Finger davon gelassen, aber einen Punkt aufgegriffen, der wichtig und sicher leicht umzusetzen ist: ein nächtliches Parkverbot für Besitzer von Wohnmobilen und Campingwagen. Eigentlich ist das im Pfälzerwald ohnehin nicht erlaubt, doch mit eindeutigen Schildern ist es leichter, ein solches Verbot durchzusetzen.

Die Bürger mitnehmen

Eine weitere Lehre, die Forst aus den Parkdebatten in Deidesheim gezogen hat, ist, dass es wichtig ist, die Bürger „mitzunehmen“. Noch bevor der Gemeinderat Nägel mit Köpfen macht, wird es nun in Forst eine Bürgerversammlung geben, bei der die Konzepte vorgestellt und diskutiert werden.

Das ist sicherlich ein guter Weg. Allerdings ist den Verantwortlichen auch klar, dass neue Parkregeln immer auch auf Widerstand stoßen, egal wie sie verpackt werden. Jede Reduzierung von Parkraum, jede zeitliche Einschränkung, jede Parkgebühr stößt auf Protest.

Doch es ist nun einmal so, dass die Anzahl der Autos in Deutschland ständig steigt. Noch dazu werden die Fahrzeuge tendenziell größer. Eigentlich müsste schon beim Kauf eines Autos immer überlegt werden, dass es auch irgendwo abgestellt werden muss – und dass das im Zweifelsfall nicht kostenlos auf öffentlicher Fläche direkt vor der eigenen Wohnung sein wird.