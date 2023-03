Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob Winterjacken aus recycelten PET-Flaschen oder Yoga-Mode aus alten Fischernetzen – hinter nachhaltiger Mode stecken oft kreative Ideen. Um was es dabei genau geht, ist auch in einem Laden in der Neustadter Fußgängerzone zu erkennen.

Wer in Boutiquen für umweltbewusste Kleidung bummelt, findet viele einfarbige Teile in harmonischen Farben. Auf grelle und knallfarbene Töne wird meistens verzichtet. „Die Mode soll zeitlos