Warum der Neustadter Hauptbahnhof schon jetzt Landesgartenschau-Qualität hat

„Blumen sind das Lächeln der Natur.“ Dieser Satz stand 2011 auf Papier-Blumenkübeln zu lesen, die den Weg vom Koblenzer Hauptbahnhof zur 60. Bundesgartenschau zierten. Vielleicht war Ulrich Demmer, auch für Neustadt zuständiger Bahnhofsmanager in Kaiserslautern, damals dort. Denn auf seine Initiative hin schmücken seit Wochen viele Geranien den Bahnverkehrsknotenpunkt Neustadt. So soll den Kunden ein warmes Willkommen bereit werden. Dass Demmer dabei auf Langlebigkeit setzt, ist auch schön. Denn ein weiterer Spruch in Koblenz war Schnittblumen gewidmet. Zitiert wurde Christian Morgenstern: „Ich habe heute ein paar Blumen nicht gepflückt, um dir ihr Leben zu schenken ...“

Vielleicht weiß er Bescheid?

Eventuell weiß Demmer sogar, dass sich Neustadt um die Landesgartenschau 2026 bewerben wird. Wenn es damit klappt, würden viele Besucher mit dem Zug anreisen. Sie schon am Bahnhof einzustimmen, wäre wichtig. Die Zeichen, dass das klappt, stehen nach dieser Geranien-Aktion gut. Ob der Bahnhofsvorplatz bis dahin umgestaltet, ein Hotel samt Parkhaus gebaut ist, steht auf einem anderen Blatt.

Gartenschau-Qualität schon jetzt hat ebenso der Fußweg vom Hauptbahnhof in die Stadt. Herrlich anzuschauen ist die kleine, von der Stadtgärtnerei betreute Grünanlage am Saalbau-Brunnen. Vielleicht bleibt sie auch ein wenig länger, da noch offen ist, ob im Corona-Jahr die Eisbahn kommt.

Toskana ohne Italiener

Auch die Fußgängerzone lässt sich nicht lumpen. Erinnert sei nur an das aktuelle Lob der Hintergasse-Gastronomin Alma Hörnschemeyer für die Stadtgärtnerei. 13 riesige Terrakotta-Töpfe mit mediterranem Besatz – Toskana-Herz, was willst Du mehr? Schade nur, dass der einzige echte Italiener dort nicht mehr seinen Handel mit Gastronomie betreiben kann, wie eine RHEINPFALZ-Leserin zwischenzeitlich und sehr treffend festgestellt hat.

Bei den Temperaturen reicht Neustadt in dieser Woche ebenso locker an die Toskana heran. Ob der gestrige Freitag der bislang heißeste Tag in diesem Jahr war? Warten wir es ab. Aber spätestens diese Woche dürften doch viele Menschen froh gewesen sein, dass trotz höherer Kosten Freibäder geöffnet haben.

Corona nicht vergessen

Trotz schöner Bilder und Freizeitvergnügen aber lauert das Coronavirus im Hintergrund. Dass wir alle weiter mithelfen müssen, eine zweite Welle oder gar einen zweiten Lockdown zu verhindern, darf bei allem Urlaubsgefühl nicht vergessen werden.