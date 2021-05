Jetzt also doch: Nach anfänglichem Zögern hat nun auch Rheinland-Pfalz eine Maskenpflicht verhängt. Wer also ab Montag ohne Mund-Nasen-Schutz einkaufen geht oder in Bus oder Bahn fährt, dem droht zunächst eine Verwarnung, möglicherweise schon bald ein Bußgeld.

Passend zur neuen Landesverordnung haben diese Woche die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft und der Neustadter Rotary Club den regionalen Verkauf der Einfach-Masken beworben: Wer sein Exemplar bei beteiligten Händlern, Stoffläden oder Nähstuben kauft, spendet automatisch der Tagesbegegnung „Lichtblick“ 50 Cent. Gut für die Händler, gut für die Bedürftigen. Und ganz nebenbei gut für unsere Mitmenschen, die wir mit den Masken schützen sollen. Für Bedürftige und Einrichtungen wurden auch Laura Weinand-Wittinger und über 500 weitere Ehrenamtliche aktiv: Sagenhafte 5500 Mundmasken haben sie bislang genäht und kostenlos verteilt.

Schon recht vorbildlich waren die wenigen Besucher und Patienten vor dem Hetzelstift und im Foyer des Klinikums am Donnerstag: Die meisten trugen ihre eigenen bunten Masken. Das Krankenhauspersonal musste mit weißen medizinischen Masken vorlieb nehmen. Aber das ist es ja schon lange gewöhnt.

Lokalredaktion gut ausgestattet

Auch die Neustadter Lokalredaktion ist bestens gewappnet: Leiterin und Stadtredakteurin Anke Herbert hat gleich drei Masken. Die Erste bekam sie bereits lange vor Ostern geschenkt, genäht vom Nachbarskind. In dezentem Glencheckkaro. Die anderen beiden hat ein befreundeter Kürschner im Ruhestand aus alten Stoffen genäht. Die eine in sanftem Blau, aus einem ungebrauchten Bettlaken gefertigt, die andere mit Blümchenmuster, der Stoff vermutlich von einer Küchenschürze.

Der Mundschutz von Sportredakteurin Sabine Dean, gekauft in einer Neustadter Schneiderei, kommt ganz in grün daher. Landredakteurin Kathrin Keller ist noch auf der Suche nach einem Baumwoll-Exemplar. Zwar hat sie einen Mundschutz von ihrer Mutter geschenkt bekommen, die ihn ebenfalls geschenkt bekommen hat. Der ist auch sehr hübsch, mit Blümchen, kratzt aber. Notfalls hat ihre Tochter auch noch eine OP-Maske aus Italien.

Maske mit Farben bretonischer Flagge

Kulturredakteur Holger Pöschl hat von seiner Frau eine Maske im Muster der bretonischen Flagge genäht bekommen - ihrer Herkunft geschuldet. Der Mundschutz von Stadtredakteurin Jennifer Back war einmal eine weiße Tischdecke, die die zukünftige Schwägerin kurzerhand umfunktioniert und mit gepunktetem und gestreiftem Schrägband in blau und hellbraun aufgepeppt hat. In den kommenden Tagen will die Redakteurin selbst mal wieder an die Nähmaschine.

Wir sind also vorbereitet. Jetzt müssen sich die Brillenträger unter uns nur noch daran gewöhnen, dass die Gläser beim Tragen der Maske immer mal wieder anlaufen ...