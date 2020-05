Sie fehlen, die Weinfeste und -kerwen. Schon jetzt, da die Saison noch ganz am Anfang steht. Die Weindörfer stecken angesichts der coronabedingten Absagen jedoch nicht den Kopf in den Sand. Die Speyerdorfer Froschkerwe dauerte vor drei Wochen immerhin einen kurzen Augenblick. Bis Ortsvorsteher, Dorfbüttel, Weinprinzessin und Froschkönigspaar in gegebenem Abstand angestoßen hatten. Das hatte zumindest Symbolcharakter.

Etwas aufwendiger handhabt es das Weindorf Haardt: Dort können alle, die nicht auf das Weinfest-Gefühl verzichten wollen, seit gestern und bis nächsten Donnerstag eine Kiste für ein „Woifeschd dehäm“ ordern. Als Ersatz für das eigentliche Fest, das in dieser Zeit hätte stattfinden sollen. Wenn schon nicht im Dorf geschunkelt, gesungen, getrunken und gegessen werden kann, dann gibt’s Wein, Essen und Süßigkeiten eben für zu Hause. Abzuholen beim Süßwarenstand von Michael Reichling auf dessen Grundstück im Mandelring.

Fehlt nur noch eine Ortsrufanlage wie in Duttweiler. Dann könnten die Haardter bei geöffnetem Fenster zu Pfälzer Volksliedern auf der Couch schunkeln. Natürlich mit der Schorle in der Hand. Zur Not gibt’s ja auch noch das Internet – oder man singt eben einfach selbst. Ist auch besser für die Nerven all jener, die lieber Metallica als Roland Ohmer hören.

Gastronomen freuen sich

Wer hingegen nicht daheim bleiben will, kann seit Mittwoch endlich wieder in seiner Lieblingsgaststätte weilen, sofern sie denn nach dem Corona-Lockdown wieder geöffnet hat. Das ist mit einigem organisatorischen und hygienischen Aufwand verbunden. Deshalb – oder weil vielleicht die eine oder der andere noch etwas vorsichtig ist – war es in den ersten Tagen noch recht ruhig in den Wirtshäusern, Vinotheken und Cafés. Doch bei allem Aufwand und aller Vorsicht: Es ist schon toll, nach dem Essen nicht die Küche aufräumen zu müssen und mal wieder etwas anderes zu sehen als die eigenen vier Wände. Vor allem für diejenigen, die im Homeoffice oder in Kurzarbeit ihr Dasein fristen. Aber am allermeisten freuen sich die Gastronomen selbst: auf ihre Gäste, vor allem aber auch über Umsatz.