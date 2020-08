Kurz vor dem heutigen Start des Stadtradelns in Neustadt hat sich Dirk Herber diese Woche noch als Radelstar gemeldet – und das Quartett zum Quintett gemacht. Der Mußbacher Ortsvorsteher verzichtet – ebenso wie Umweltdezernentin Waltraud Blarr (Grüne) sowie die Stadtratskollegen Gabriele Schattat (FWG), Florian Hofmann (Grüne) und Michael Landgraf (SPD) – drei Wochen lang dem Klima zuliebe weitgehend aufs Auto und tritt stattdessen in die Pedale. Bewegung, auf die sich der CDU-Landtagsabgeordnete freut, denn der innere Schweinehund sei bei einem vollen Terminkalender groß.

Außerdem habe er festgestellt, dass der Weg ins Büro mit dem Rad etwa gleich lang dauere wie mit dem Auto – das Büro in Neustadt, nicht das in Mainz. „Und man muss auch keinen Parkplatz suchen“, so Herber, für den das Rad in Mußbach „die erste Option“ zur Fortbewegung ist.

Und: Das Stadtradeln bietet auch die Gelegenheit, mal wieder ein bisschen Gemeinschaft zu erleben und gleichzeitig Abstand halten zu können. Schließlich gab es davon in den vergangenen Monaten reichlich wenig.

Kreißsaal statt Kreistour

Reichlich wenige Kilometer wird die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen (SPD), Radelstar des Landkreises Bad Dürkheim, sammeln können. Für die 33-jährige Niederkirchenerin heißt es Kreißsaal statt Kreistour, wird sie in diesen Tagen doch zum ersten Mal Mutter. Der errechnete Geburtstermin war am 18. August – einen Tag vor dem Stadtradel-Start im Landkreis. Dennoch habe sie unbedingt mitmachen wollen, berichtete die Abgeordnete am Freitag. Und hatte da schon ein paar Kilometer mit Babybauch auf dem Rad zurückgelegt – unter anderem, um in der Bad Dürkheimer Innenstadt einen Babyschlafsack zu kaufen. Weil das wohl eine der wenigen Touren in diesem Jahr bleiben wird, lädt sie andere Teilnehmer dazu ein, auf ihrem Stadtradel-Blog ihre Eindrücke und Erlebnisse zu schildern.

Stand gestern Abend haben sich in Neustadt 74 Gruppen und 674 Radelnde bereits registriert. Kurzentschlossene können sich auch noch während der nächsten drei Wochen anmelden und mitradeln. Übrigens hat sich im Lauf des Freitags noch ein weiteres Stadtratsmitglied angemeldet: Mehrere Tage lang waren 14 „Parlamentarier“ gelistet, Freitagnachmittag dann 15. Wer genau der oder die Neue ist, ist nicht überliefert.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und eine gute Fahrt. Auf dass sie immer ausreichend Luft in den Reifen, an Regentagen wasserdichte Kleidung und bei heißen Temperaturen einen Satz Ersatzklamotten im Rucksack oder Fahrradkorb dabei haben.