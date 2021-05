Zu schade, dass die Sitzungen des Neustadter Stadtrats nicht im Fernsehen ausgestrahlt werden. Zu Zeiten von Corona wäre es eine tolle Möglichkeit, Diskussionen zu lokalpolitischen Themen mitzuverfolgen. Allein schon wegen der Brisanz. Zudem ist stellenweise für pure Unterhaltung gesorgt, wie beim jüngsten Treffen im Saalbau bewiesen wurde.

Schon der Anfang war ereignisreich. Eine Besucherin versuchte doch tatsächlich, die Sitzung zu boykottieren. Vielleicht hatte sie Einwohnerfragestunde als Eltern-Klagerunde interpretiert. Denn sie redete sich ihren Frust von der Seele, was in dem großen Saal aber nur schwer zu verstehen war. Zu vernehmen war lediglich, dass sie etwas an der Maskenpflicht in Schulen auszusetzen hatte. Sie war ziemlich aufgeregt. So sehr, dass sie freundlich nach draußen begleitet werden musste.

Fragen über Fragen

Zur Erleichterung des Gremiums, das sich doch vorgenommen hatte, möglichst alle 20 Tagesordnungspunkte (TOP) in drei Stunden abzuhandeln. Also, bitte nicht stören! Beim vierten TOP wurde dieser Plan aber dann schon zunichtegemacht, weil die Ratsmitglieder zum großen Thema „Seilbahn-Projekt zum Hambacher Schloss“ viele Detailfragen drängten. Während die einen Fragen zu den Studien äußerten, wünschten die anderen, in der Beschlussvorlage zwei Wörter zu streichen und durch andere zu ersetzen. Auch wurde angeregt, dem Thema Höhenangst mehr Beachtung zu schenken. Nun gut, solch ein spannendes und nicht unumstrittenes Projekt muss eben gut durchdekliniert sein, keine Frage.

Nachdem dann mehr als die Hälfte der geplanten Sitzungsdauer verstrichen war und der eigens für diesen TOP angereiste Ortsbeirat Hambach sich auf den Heimweg machte, wurde es auf einmal laut. Im Foyer wurde gelacht und erzählt. Auch im Saal wurde es unruhig, weil manche Ratsmitglieder kurz verschwanden. Ob es an dem nachfolgenden TOP Grundwasseruntersuchung lag?

Früherer Ordnungsamtschef sorgt für Ruhe

Es fehlte ein Sprecher wie John Bercow, der einst in Debatten im britischen Parlament mit seinen markanten „Order!“-Rufen für Ruhe sorgte. Er ist aber bereits im Ruhestand. Dafür sprang Alf Bettinger ein. Für ihn war der Lärm irgendwann nicht mehr erträglich. Ganz im Stile eines Ordnungsamtschefs, der er bis vor Kurzem war, brachte er die Gäste zur Räson. Wobei an dieser Stelle gesagt werden muss, dass er vor Kurzem innerhalb der Verwaltung den Fachbereich gewechselt hat. Manches verlernt man aber offenbar nie.

Mehr Transparenz haben sich Mitglieder des Stadtrates vor der Sitzung gewünscht. Und doch mussten sie einmal mehr bemängeln, dass sie Unterlagen verspätet erhalten haben. Der Stadtvorstand hat dies zur Kenntnis genommen.

Mundschutzmaske nicht vergessen

Die restliche Sitzung war unter anderem geprägt von vielen kurzen Wortmeldungen. Und fast jedes Mal schienen die Betroffenen nicht genau zu wissen, wie und wann genau sie ihre Masken auf- oder abzusetzen haben. Mancher hatte da seine ganz eigene Interpretation.

Den wohl spektakulärsten Auftritt eines Ratsmitgliedes kam gegen Ende der Sendung, Pardon Sitzung. Claudia Albrecht schritt zum Mikrofon und sagte: „Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen: Es ist 20.39 Uhr.“ Tatsächlich war dann wenig später Schicht im Schacht. Das Gremium hielt Wort, es überzog nicht lange. Allerdings mussten deshalb einige Themen auf das nächste Treffen verschoben werden ...