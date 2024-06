Neustadt hat am vergangenen Wochenende nicht nur die Demokratie gefeiert, sondern auch sich selbst – und auch die Pfalz. Das wurde schon am Freitagabend auf dem Hambacher Schloss deutlich, wohin Altbundespräsident Joachim Gauck gekommen war. Er hielt die Laudatio auf die neue Trägerin des Hambacher Freiheitspreises, die russische Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa.

Dabei würdigte Gauck aber auch die Region, in der man es verstehe zu feiern. Denn die deutsche Grundhaltung lasse sich ansonsten eher mit „gediegenem Verdruss“ charakterisieren. Mit Blick auf die Menschen im Südwesten sagte er, das seien „Typen, von denen ich gerne mehr hätte in Deutschland“. Schon seine ersten Worte am Mikrofon waren: „Ach, wie schön ist das hier zu sein.“ Der Altbundespräsident, lobte auch die vielfältige Zivilgesellschaft, die sich in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern nicht habe entwickeln können. Obwohl er den Norden ebenfalls liebe, fühle er sich hier in der Region direkt beheimatet. „Auch wenn ich die Mundart nicht spreche.“

Das war eine Anspielung auf Comedian „Chako“ Habekost, der zuvor aufgetreten war und dem Publikum erklärt hatte, dass die Pfälzer Sprache gut zur Demokratie passe: Sie sei geradeaus, direkt und ehrlich: „Wenn ein Pfälzer sagt, du bist ein Depp, dann meint er es auch so“, erläuterte Habekost. Pfälzisch sei die Sprache des Volkes, die zudem sehr effizient sei. Ein „Häh?“ ersetze ein „Wie bitte, ich habe Sie nicht verstanden“. Und das Pfälzische kenne mit „dischbediere“ ein wunderbares Wort. Es bedeute, „so lange zu kreische, bis man merkt, dass man auch nicht mehr Recht hat als der annere.“ Sein Plädoyer fürs Pfälzische hielt er überwiegend auf Pfälzisch, eine besondere Herausforderung für den Simultan-Dolmetscher, der für die Vertreter von Partnerstädten im Einsatz war.

So ein Werbeblock wäre auch an anderer Stelle wichtig. In der Republik gibt es durchaus noch Nachholbedarf, was Kenntnisse über die Pfalz angeht. Das zeigte sich bei der Eröffnung des Festsonntags auf dem Hambacher Schloss. Moderiert wurde sie von Holger Wienpahl, der am Tag zuvor noch für den SWR in Berlin unterwegs war, beim Finale des DFB-Pokals zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen. Dass Zehntausende FCK-Fans ihre Mannschaft begleiteten, fiel auch in der Hauptstadt auf. Der Fahrer des Taxis, in dem Wienpahl saß, zeigte sich ganz beeindruckt, was er mit den Worten Ausdruck verlieh: „Das ganze Dorf ist da.“ „Ich fürchte, er meinte damit Kaiserslautern“, sagte Wienpahl. Wahrscheinlich empfiehlt es sich als Pfälzer, nachsichtig mit Berlinern umzugehen, die ihre Stadt für den Nabel der Welt halten. Zumal der Taxifahrer Sympathie für den Außenseiter im Finale zeigte. Doch wie Wienpahl erzählte tat er dies auf eine Weise, wo es dann doch aufhört: „Ich bin ja auch für euch, den KSC.“