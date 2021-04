Vom Unterschied zwischen Politik und Urlaub im Jahr 2020

Die letzten Tage vor den Sommerferien – für viele sind sie eine noch hektischere Zeit als sonst. Auch für die Kommunalpolitik. In diesem Jahr galt es beispielsweise, noch Direktkandidaten für die Landtagswahl im März 2021 aufzustellen.

Bei den großen Parteien CDU und SPD war das im Wahlkreis Neustadt dieses Mal weniger spannend als 2015. Giorgina Kazungu-Haß und Dirk Herber haben sich etabliert, Kampfkandidaturen waren diesmal nicht angesagt. Im Gegenteil: Viel deutlicher hätte die jeweilige Wahl nicht ausfallen können. Beide erhielten fast alle Stimmen, nur eine Enthaltung war es bei der SPD-Politikerin, nur ein Nein bei dem CDU-Mann.

Erst mal Schlusspunkt

Gewählt wurde zudem im Stadtrat. Die letzte Weiche für einen Stadtvorstand, dessen Mitglieder voraussichtlich bis 2025 im Amt bleiben werden, wurde gestellt. Stefan Ulrich folgt als Bürgermeister auf Ingo Röthlingshöfer, wenn dieser Ende Februar 2021 seine dann 24-jährige Dienstzeit beschließt. Mit der Wahl zu diesem frühen Zeitpunkt wurde die Personaldebatte erst einmal abgeschlossen.

Überhaupt der Stadtrat: Nach wie vor werden seine Sitzungen von einer langen Liste an Tagesordnungspunkten geprägt. Vor der Sommerpause wurde einiges abgearbeitet, vor allem beim Straßenbau und anderen Bauprojekten. Indes hatten die Fraktionen wieder einen bunten Strauß an Anträgen und Anfragen eingereicht. Weil es spät wurde und noch ein nicht öffentlicher Teil anstand – darunter Personalfragen und das Reizthema Abfallwirtschaftszentrum – werden die Anfragen schriftlich beantwortet.

Der Stadtrat Kaiserslautern hat mittlerweile ein Zeitlimit von fünf Stunden, fängt allerdings schon um 15 Uhr an ... Im Neustadter Fall würde der Hammer dann um 23 Uhr fallen. Eine Option?

Wohin im Urlaub?

Erholen können sich viele Neustadter bereits ab heute, etliche starten direkt in den Urlaub. Doch während die Politik wenig überraschend gewählt hat, ist es bei etlichen nicht der Urlaub ihrer Wahl oder besser gesagt nicht ihrer ersten Wahl. Viele sattelten um, wie Hambacher Höhe statt Andalusien

Auch Mitglieder der RHEINPFALZ-Redaktion gilt. Dort ersetzt unter anderem ein Trip an den Bodensee den Besuch bei Freunden in Großbritannien. Gestrichen schweren Herzens. Andererseits geht es den meisten Neustadter nach wie vor gut. Und so soll es auch nach der Sommerpause bleiben. Bis dahin die schönsten Ferien von allen – was auch immer Sie unternehmen!