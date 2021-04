Wegen des Mai-Feiertags fällt am Samstag der Wochenmarkt auf dem Marktplatz in der Innenstadt aus. Laut Martin Braun, Marktbeschicker und Sprecher des Neustadter Wochenmarkts, wird der Termin aber auf den Freitag vorverlegt. Dies bedeutet, dass in dieser Woche am Donnerstag und dann auch gleich wieder am Freitag der Wochenmarkt stattfindet.