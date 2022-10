Wegen des Feiertags Allerheiligen am 1. November verschiebt sich der Wochenmarkt am Dienstag auf Montag, 31. Oktober. Darauf hat der Sprecher der Marktbeschicker, Martin Braun, hingewiesen. Außerdem finde der Donnerstagsmarkt noch zwei Mal statt, und zwar am 3. und 10. November. Ab dann wird der Weihnachtsmarkt aufgebaut und der Donnerstagsmarkt startet erst wieder im April 2023. Ganzjährig sind hingegen die Markttage Dienstag und Samstag. Wegen des adventlichen Budenzaubers dienstags ausschließlich auf dem Juliusplatz, samstags hingegen sind die Marktstände auf Juliusplatz, Rathausstraße und Hauptstraße verteilt.