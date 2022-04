Leckere und schöne Dinge – auch schon für Ostern – anbieten und dabei Tieren in Not helfen, das will der 1. Haßlocher Tierschutzverein und Umgebung sinnvoll miteinander verbinden. Darum verkaufen Helfer am Samstag, 9. April, von 8 bis 12 Uhr auf dem Haßlocher Wochenmarkt in der Ortsmitte selbstgebackene Kuchen sowie selbst hergestellte Marmelade, dazu österliche Handarbeiten, Holzkunsthandwerk der Haßlocher Firma „KiFiMa“ und vieles mehr, kündigt Vereinsvorsitzende und Tierheimleiterin Nicole Fützenreiter an. Der Erlös der Aktion komme wie immer komplett den Tieren zugute. Außerdem soll es am Stand des Tierschutzvereins auch wieder die bewährten „Wunschzettel“ der Tierheimbewohner geben, die sich laut Fützenreiter ebenfalls über für sie geeignete Geschenke zu Ostern freuen.