In Neustadt kann künftig wieder an drei Tagen auf dem Wochenmarkt eingekauft werden. Ab Donnerstag gibt es wieder frisches Obst und Gemüse am Rathaus.

Nach Angaben des Gemüsebauers Martin Braun, Sprecher des Neustadter Wochenmarktes, kann sich ebenso wie dienstags und samstags nun auch donnerstags von 7 bis 14 Uhr mit frischen Produkten eingedeckt werden. Neben Tomaten, Äpfeln und Co. soll es auch wieder verschiedene Gewürze geben.

Einziger Wermutstropfen: Nach wie vor gibt es unter der Woche deutlich weniger Stände als am Wochenende. Heißt: Fleisch und Wurstwaren, Käse, Blumen und Backwaren sind nach wie vor nur samstags auf dem Neustadter Marktplatz zu erwerben. „Es wäre schön, wenn uns gelingen könnte, diese Produkte auch an Werktagen anzubieten. Es gab bereits Marktbeschicker, die es in der Vergangenheit vergeblich versucht haben, das Sortiment zu erweitern. Es braucht aber etwas mehr Überzeugungsarbeit oder Waren mit Alleinstellungsmerkmal, damit die Kunden auch dienstags und donnerstags auf dem Wochenmarkt beispielsweise ihr Brot kaufen“, sagt Braun.

Dafür können sich Bürger aus Neustadt und Umgebung nun wieder bis Herbst fast alle zwei Tagen mit frischem Obst und Gemüse aus der Region eindecken. Das ist laut Braun auch der Grund, weshalb in Neustadt vor etlichen Jahren der dritte Markttag eingeführt wurde. „Sobald es Produkte wie Spargel und Erdbeeren aus der Region gibt, ist auch dieser dritte Verkaufstag sinnvoll“, sagt Braun. Wurde der zusätzliche Tag einst von Mai bis September angeboten, geht der Zeitraum seit einigen Jahren schon von April bis November. Schließlich werden die Waren dank besonderer Methoden und wegen der klimatischen Bedingungen früher und länger geerntet.

Sollte der Donnerstagsmarkt auf einen Feiertag fallen, was im Mai und im Juni immer jeweils einmal der Fall ist, wird der Wochenmarkt auf den Mittwoch vorverlegt.