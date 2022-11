Der Weihnachtsmarkt der Tradition auf dem Marktplatz nimmt immer mehr Formen an. An der Stiftskirche steht ein großer Tannenbaum, die Kirche selbst ziert der Nikolaus, und ein Großteil der Buden steht bereits. Damit ist klar, dass der Neustadter Wochenmarkt ab sofort nicht mehr auf dem Platz, sondern in der Nähe zu finden ist. Und zwar dienstags auf dem Juliusplatz sowie samstags auf Juliusplatz, Kartoffelmarkt und in der Rathausstraße. Wer ihn auch donnerstags sucht: Dieser Markttag macht Winterpause bis Anfang April 2023.