Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt am Donnerstag gibt es in dieser Woche an folgenden Tagen einen Wochenmarkt auf dem Neustadter Marktplatz: Dienstag, Mittwoch und Samstag. Normalerweise wäre der Donnerstag ein Markttag, wegen des Feiertags bieten die Stände ihre Waren aber schon am Mittwoch an. Über diese Verschiebungen hat Marktsprecher Martin Braun informiert.