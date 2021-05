Wegen des Feiertags Fronleichnam wird der Wochenmarkt von Donnerstag auf Mittwoch vorverlegt. Darüber hat Marktsprecher Martin Braun informiert. Somit verkaufen die Marktbeschicker in dieser Woche am Dienstag, am Mittwoch und am Samstag ihre Waren auf dem Marktplatz in der Innenstadt