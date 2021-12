Fällt ein Wochenmarkttag auf einen Feiertag, findet er am Werktag davor statt. Folglich ist in Neustadt sowohl an Heiligabend am Freitag, 23. Dezember, als auch an Silvester am Freitag, 30. Dezember, Wochenmarkt auf dem Marktplatz. Darauf haben die Beschicker mit Blick auf den ersten Weihnachtsfeiertag und Neujahr hingewiesen, die 2021 jeweils auf einen Samstag fallen. Die Dienstagsmarkttage finden ganz normal statt.