Immer wieder würden Kunden nachfragen, wie es denn mit dem Neustadter Wochenmarkt in den nächsten Monaten sei. Darauf hat Martin Braun, Sprecher der Marktbeschicker, hingewiesen. Wie er deshalb mitteilt, hat am vergangenen Donnerstag der letzte Donnerstagsmarkt in diesem Jahr auf dem Marktplatz stattgefunden. Bis Ende März macht er nun Winterpause. Somit sind ab Dezember nur noch dienstags und samstags Markttage. Wegen der Feiertage im Dezember wird an Heiligabend und an Silvester ein zusätzlicher Markttag abgehalten. Ab April 2021 startet dann auch wieder der Donnerstagsmarkt.