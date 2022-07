Ein einziges Gebäude, aber was für eines! Die Basilica di San Marco, die in vielfacher Hinsicht einzigartige Staatskirche der tausendjährigen Seerepublik Venedig, ist am 13./14. August das Thema beim nächsten „Alte Kulturen“-Wochenendseminar im Kloster Neustadt. Der Kunsthistoriker Andreas Thiel aus Bad Soden, als Referent seit vielen Jahren ein Stammgast der Reihe, beleuchtet Kunst und Geschichte dieser monumentalen Kuppelkirche, die zugleich Reliquienschrein und Palastkapelle des benachbarten Dogenpalasts (auf dem Foto rechts) ist, Schatzkammer und Heiligtum eines Staatswesens, das immer sowohl materiell als auch geistig als Mittler zwischen dem byzantinischen Osten und dem lateinischen Westen fungierte. Der Kirchenbau aus dem 11. Jahrhundert gründet auf weit älteren Vorstellungen von kaiserlicher Kirchenbaukunst und wurde über Jahrhunderte mit dem Besten ausgestattet, was Venedig in Krieg und Frieden in die Lagune brachte. So ist sie Zeugnis des Triumphes der Kaufmannsrepublik über die Kaisermacht, wie er sich besonders eindrucksvoll in der Eroberung (und Plünderung) Konstantinopels während des vierten Kreuzzugs von 1204 manifestiert. Reicher an Bildern ist keine Kirche, reicher an Gold und Edelsteinen auch nicht. Als Besucher sieht man heute meist nur das überwältigende Gesamtbild, viele Schönheiten und Details verbergen sich im Halbdunkel der Gewölbe oder werden einfach in der Fülle der Kunst übersehen. Andreas Thiel will hier den Blick schärfen. Das Seminar beginnt am Samstag, 13. August, um 15.30 Uhr im Kloster Neustadt und endet am Sonntag, 14. August, gegen 13 Uhr. Die Gebühr liegt bei 30 Euro. Anmeldung unter der Telefonnummer 06321 8750 oder über E-Mail info@kloster-neustadt.de. Die Leitung hat Pater Hans-Ulrich Vivell.