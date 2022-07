An der Neustadter Hans-Geiger-Grundschule ist am Montagvormittag die rheinland-pfälzische Woche der Medienkompetenz eröffnet werden. Landesweit sind dazu 163 Aktionen geplant. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) unterstrich die Bedeutung „des verantwortungsvollen Umgangs mit Medien“. So müssten zwar auch die Grundschulkinder wissen, wie sie mit Tablet und Computer umgehen. Aber sie müssten eben auch die Spielregeln wie „keine doofen Bilder verschicken“ verinnerlichen. Die Hans-Geiger-Schule war für die Eröffnungsveranstaltung ausgewählt worden, weil es dort verschiedene Medienkompetenz-Projekte gibt. Nach der Pressekonferenz zeigten die Schüler der staunenden Ministerin, was sie alles entwickelt haben: Dazu zählen ein musikalischer Pullover, eine smarte Mütze mit eingebautem Propeller, aber auch ein Film mit konkreten Energiespartipps sowie ein Beitrag über bedrohte Tiere und wie man sie schützen kann. Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) freute sich, dass eine Schule seiner Stadt zeigen konnte, „was wir hier alles haben und anbieten“.