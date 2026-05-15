Die schmucklose Amtsstube ist bei jungen Paaren, die sich das Jawort fürs Leben geben wollen, immer weniger gefragt – auch in der Verbandsgemeinde Deidesheim.

169 Trauungen gab es im vergangenen Jahr, nur 13 davon im Trauzimmer der Verbandsgemeindeverwaltung. 70 Paare wählten das historische Rathaus in Deidesheim für ihre Hochzeit, 86 das Teehaus in Ruppertsberg.

Künftig soll es neben diesen drei Möglichkeiten eine vierte geben: das alte Wachhäusel in Forst. Voraussichtlich ab Ende August sollen dort Trauungen angeboten werden, an jeweils einem Termin im Monat. Darüber wurde jetzt der Verbandsgemeinderat informiert. Zur Umsetzung müssten noch rechtliche Vorgaben erfüllt werden. Im kommenden Jahr seien je nach Nachfrage und Planung mit den beiden anderen historischen Örtlichkeiten auch mehr Termine möglich, teilte die Verwaltung im Nachgang der Sitzung mit.

Denkmal aus dem 16. Jahrhundert

Das Wachhäusel in der Weinstraße 70 wird in der rheinland-pfälzischen Denkmaltopographie als Treppentürmchen aus dem 16. Jahrhundert geführt. Hervorgehoben wird das „reiche Renaissance-Portal“, das aus dem Jahr 1613 datiert. Damit gehört das Ensemble zu den ältesten profanen Gebäudeteilen in Forst. 2014 entschied die Gemeinde, das damals heruntergekommene historische Gebäude zu sanieren. In drei Bauabschnitten wurde es wieder hergerichtet und herausgeputzt. Im Erdgeschoss befindet sich ein etwa 60 Quadratmeter großer Veranstaltungsraum. Einem RHEINPFALZ-Bericht von 2015 zufolge erfuhr er in der Vergangenheit viele Verwendungen. Er war Klassenzimmer, Versteigerungslokal, Turnhalle. 1971 diente er dem kürzlich verstorbenen Maler Georg Baselitz, der einige Jahre in Forst lebte, als Atelier.