Alle Welt redet über Klimawandel und Artenschutz. Doch was heißt es genau, sein Zuhause so zu gestalten, dass sich Natur und Tiere wohlfühlen? Peter Kurz hat seine Gartentür gerne geöffnet.

Es ist ein herrlicher, sonniger Tag im Juni. Peter Kurz hat in der idyllischen Erkenbrechtstraße in der Nähe des Paul-Gerhardt-Altenheims seinen Gast gleich gesehen und daher umgehend die Tür geöffnet. Ihm sind Steingärten schon lange ein Dorn im Auge. Daher hat er der RHEINPFALZ geschrieben, ob man mal einen schönen bunten Naturgarten sehen möchte. Wer mit dem 78-Jährigen spricht, merkt bei jedem Satz: Der Mann liebt die Natur und die bunte Welt im Garten.

Schon vor dem Haus gibt es ganz viel zu bestaunen: etwa den Muskateller-Salbei. „Die Pflanze ist zwei Jahre alt und eine Delikatesse für die schwarze Holzbiene.“ Kurz Luft holen, dann zeigt der Finger auf Tulpen und Osterglocken. Die sind zwar im Juni beim Besuch längst verblüht, aber „dank ihnen wird das Frühjahr farbig“. Ins Auge sticht an diesem Morgen der Lavendel. „Er ist schon 40 Jahre alt“, sagt Kurz. Einiges im Vorgarten habe er selbst gepflanzt, aber so manches Gewächs habe sich auch wild angesiedelt.

Immer bunt

Wichtig seien ihm Vielfalt, dass es schön bunt ist und sich die Blütezeiten abwechseln. So habe das Auge der Hausbewohner was davon – und die Tiere könnten an den Blüten immer fündig werden. Auch an den Treppen hoch zur Haustür sind Pflanzinseln. Kurz zeigt auf einen großen Busch. „Die Pflanze ist leider schon verblüht.“ Aber Kurz hat ein Foto gemacht – das strahlende Gelb der Pflanze sticht sofort ins Auge. Das Gewächs sei schon 30 Jahre alt. „Aber ich weiß gar nicht, was es genau ist. Mir hat auch noch niemand weiterhelfen können, um welche Art es sich handelt.“ Der Neustadter nimmt das Rätsel aber gelassen, wichtiger sei ja, dass die Pflanze schön sei.

Blühte im Mai: Laut Peter Kurz ist unklar, um welche Art es sich hier handelt. Foto: Kurz/gratis

Etwas höher ist eine Pflanzinsel ziemlich leer. „Da möchte ich etwas Alpines anpflanzen.“ Seit 1981 wohnt Peter Kurz mit seiner Familie in dem Haus. Er habe alles selbst angelegt. „Und für mich war von Anfang an klar, dass es bunt sein muss. Es kam immer mal wieder etwas Neues dazu“, sagt er. Dazu zählen auch die gut 20 Rosenstöcke, die quer im Garten verteilt sind. Kurz engagiert sich in der Gesellschaft der Staudenfreunde und begrüßt deren Bemühen um grüne, bunte und lebendige Gärten. Dem Neustadter ist vor allem eines wichtig: „Alle sollen von den Steingärten wegkommen. Was ich gar nicht verstehen kann, dass so viele Menschen sich Steingärten anlegen lassen und dafür jede Menge Geld ausgeben.“ Erst neulich sei in der Nachbarschaft wieder „Schotter angefahren worden, aber wenn ich wo wohne, will ich es doch grün haben und nicht von einer Steinwüste umgeben sein“.

Natürlich mache ein Garten mit vielen Blumen und unterschiedlichen Pflanzen Arbeit („man muss schon schauen, dass man dahinter bleibt“), aber man müsse auch keine Angst davor haben. Kurz setzt zum Beispiel immer mehr auf Gewächse, „die gut mit Trockenheit klarkommen“, sodass sie nicht so oft gegossen werden müssen. Auch die Rasenpflege fällt bei Kurz im Sommer flach. Er akzeptiert eine braune Flächen oder viele Margeriten im Grün. Letztlich setzt Kurz auf die Kraft der Natur – dass der Rasen also spätestens im Herbst wieder saftig grün wird. Auch bei der Auswahl der Rosen könne man vieles richtig machen, sagt der 78-Jährige: „Bitte auf ein Siegel achten, sodass man stabile und resistente Sorten im Garten hat.“

Keine Angst vor der Pflege

Kurz betont: „Ich habe über die Jahre auch erst richtig gelernt, was ich pflanzen kann und wie.“ Um den Pflegeaufwand in Grenzen zu halten, empfiehlt er, Stauden zu pflanzen und im Bereich drumherum einjährige Blumen auszusäen. „Dann hat man möglichst wenig Arbeit und muss kaum etwas zurückschneiden.“ Ganz ideal sei es, die Blühzeiten aufeinander abzustimmen. Dann sei der Garten immer bunt und biete den Insekten ausreichend Nahrung. Kurz plädiert für „richtige Naturgärten“: das heißt, man müsse nicht immer alles akkurat schneiden, sondern „kann auch mal was stehen lassen“.

Auch der Bereich hinterm Haus ist groß und mit vielen Pflanzen angelegt worden. In einer Ecke befindet sich der Teich, um den herum ebenfalls viele blühende Blumen stehen. Foto: ax

Wenig überraschend, dass Kurz sich freut, dass Neustadt 2027 Gastgeber der Landesgartenschau sein wird. „Das ist eine einmalige Gelegenheit zur Stadt- und Landschaftsgestaltung.“ Was die Stadt alles leisten könne, sei bei der Eichendorffschule zu sehen: „Ein Aushängeschild für die Stadtgärtnerei.“

Und die zunehmend heißen Sommer zeigten: Man brauche viele Grünflächen in der Stadt, sonst werde das Klima unerträglich. Daher freue er sich über jeden bepflanzten Quadratmeter. Das sehe schön aus, sorge für etwas kühlere Temperaturen, und auf der Fläche könne auch Wasser versickern. „Das ist alles immer besser, als jede Fläche mit Steinen zuzupflastern“, so Kurz.

Leseraktion

