In Gimmeldingen gibt es unzählige Mandelbäume. Eine spezielle Führung soll zeigen, wo die schönsten unter ihnen zu finden sind.

Mit einem kleinen Mikrofon ausgestattet steht Vera Drude vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Gimmeldingen bestens gelaunt in der Sonne auf dem Kirchplatz des Weinortes. Sie übernimmt gleich die Führung zu den schönsten Gimmeldinger Mandelblüten. Rund 25 Personen haben sich vor ihr versammelt, um an der Tour teilzunehmen. Die meisten sind Touristen. Sie kommen aus dem Saarland, Franken, Baden oder Schwaben und möchten etwas über die Pfalz und insbesondere über die Mandelbäume an der Weinstraße lernen. Zwei von ihnen sind Martin und Dagmar Schmidt aus Nürnberg. Das Ehepaar hat sich für einen spontanen Frühlingsausflug in die Pfalz entschieden. „Wir machen zum ersten Mal in der Pfalz Urlaub“, sagt Dagmar Schmidt. Die Gimmeldinger Mandelblüten seien ein besonderer Höhepunkt für sie. Aus ihrer fränkischen Heimat kennen die beiden zwar die Kirschblüte, die ebenfalls rosa blüht, doch die Mandelblüte sei dann eben doch noch mal etwas anderes.

Die Mandelbäume sind das Objekt der Begierde aller Hobbyfotografen. Foto: Daniel Olejniczak Auch zwischen den Fachwerkhäusern Gimmeldingens lassen sich die Mandelbäume finden. Foto: Daniel Olejniczak Die Sonne bahnt sich ihren Weg durch die Blüten. Foto: Daniel Olejniczak Ein rosa blühender Mandelbaum. Foto: Daniel Olejniczak Sonnenstrahlen über dem Panoramaweg. Foto: Daniel Olejniczak Entlang des Weges gibt es immer wieder blühende Bäume zu bestaunen. Foto: Daniel Olejniczak Die Sonne lässt die Bäume noch prächtiger erscheinen. Foto: Daniel Olejniczak Auch an der Straße stehen die Mandelbäume. Foto: Daniel Olejniczak Bei Dämmerung ein Hingucker: die Gimmeldinger Mandelbäume. Foto: Daniel Olejniczak Der Panoramaweg ist für viele Gäste ein besonderes Highlight. Foto: Daniel Olejniczak Die Blütenpracht findet bald ihr Ende. Einige der Mandelbäume sind schon fast verblüht. Foto: Daniel Olejniczak Foto 1 von 11

Führung zu den schönsten Mandelbäumen

Vom Kirchplatz aus zieht die Gruppe von Vera Drude in Richtung der Mandelblüten. Ihr Ziel: Alle Teilnehmer sollen zu Mandelexperten werden. Und auch über Gimmeldingen selbst, das bis zu einer Eingemeindung in die Stadt Neustadt im Jahr 1969 eigenständig war, lernen die Teilnehmer bei der Führung so einiges. Immerhin ist Gimmeldingen das Dorf mit den meisten Mandelblüten pro Einwohner. Immer wieder bleibt Drude stehen und erklärt der Gruppe, was genau sie gerade sehen. Viele der Teilnehmer sind währenddessen fleißig am Fotografieren. Seit 2024 macht Drude diese Touren nun schon, und es bereitet ihr große Freude: „Die Gruppen sind immer gut drauf“, sagt sie. An der Napoleonsbank macht die Gruppe einen kurzen Halt. Drude erzählt, dass die Pfalz zweimal französisch besetzt war und die Bank in dieser Zeit ihren Ursprung habe.

Mandelblütenfest hat seine Ursprünge in der NS-Zeit

Südlich der Meerspinnstraße und des Panoramaweges bahnen sich die Teilnehmer auf Feld- und Wanderwegen weiter ihren Weg entlang der blühenden Mandelbäume. „Was wird aus den Mandeln gemacht?“, möchte eine Frau wissen. Die Antwort scheint sie zu überraschen. Denn die Gimmeldinger Mandelbäume erfüllen heutzutage vor allem einen Zweck: Tourismus. Ganz im Gegensatz zum 19. Jahrhundert, als die Mandel in der Region ein echter Wirtschaftsfaktor gewesen sei. Heute kämen die meisten Mandeln, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, jedoch aus Kalifornien, sagt Vera Drude. Die Gimmeldinger Mandeln dienen vor allem dem Mandelblütenfest. Dieses hat seinen Ursprung in der NS-Zeit. 1934 wurde es zum ersten Mal gefeiert, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es unter anderen Vorzeichen fortgeführt. Insbesondere in den vergangenen Jahren hat das Fest auch weit über die Grenzen der Pfalz hinaus an Popularität gewonnen, mit Besucherzahlen von 70.000 oder mehr.

Eine weitere Frage, die viele aus der Gruppe beschäftigt, ist, ob die Mandeln essbar seien. Vera Drude hat dafür eine Faustregel: „Je kräftiger die rosa Farbe der Blüte, desto bitterer schmeckt sie.“ Die weißen Mandeln hingegen seien Essmandeln. Bevor die Gimmeldinger Mandelblüten-Tour ihr Ende findet, führt Drude die Gruppe an den Bäumen vorbei, die in der Vergangenheit von den Mandelblütenköniginnen gepflanzt wurden. Anhand der Daten auf den Bäumen könne man nicht nur ableiten, wann die Bäume gepflanzt worden seien, sondern auch erkennen, wann das Mandelblütenfest in den vergangenen Jahren stattgefunden habe. Aufgrund der klimatischen Veränderungen habe sich das in den vergangenen Jahren immer weiter nach vorne verschoben, so Drude. Am König-Ludwig-Pavillon gibt es für die Gruppe nach der rund 90-minütigen Tour einen Panoramablick über die Rheinebene – und eine wohlverdiente Schorle.