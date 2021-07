Weil die Nachfrage nach Corona-Schnelltests im Testbus in den Neustadter Weindörfern gesunken ist und darüber hinaus der Kanal in der Haardter Straße ab Montag, 12. Juli, saniert wird, verändern sich die Fahrtzeiten des Busses. Wann er wo hält.

Der Bus fährt nur noch an zwei Tagen durch die Weindörfer, montags und mittwochs. Die Haltepunkte am Montag: 9 bis 9.40 Uhr in Lachen-Speyerdorf, Gelände Motoren-Baader, Im Altenschemel 1; 9.50 bis 11.20 Uhr in Geinsheim, Im Birkig, Paten-Ruine; 11.30 bis 12.50 Uhr in Duttweiler, Dorfplatz; 13.10 bis 14.20 Uhr in Hambach, Feuerwehr-Gerätehaus; 14.35 bis 15.45 Uhr in Diedesfeld, Festhalle Vorplatz; 16 bis 17.20 Uhr in Lachenspeyerdorf, Conrad-Freytag-Straße/ Martha-Rumpf-Straße.

Die Zeiten für Dienstag lauten: 11.40 bis 13.10 Uhr in Gimmeldingen, Kirchplatz; 13.25 bis 15 Uhr in Königsbach, Deidesheimer Straße 12, Gelände Weinland; 15.15 bis 16.50 Uhr in Mußbach, An der Eselshaut 32, Gelände WG Weinbiet.

Wegen der Kanalsanierung in der Haardter Straße entfallen ab Mittwoch die Halte auf dem Gelände Motoren-Baader in Lachen-Speyerdorf, im Haardter Mandelring. Wobei der Halt bei Motoren-Baader vielmehr auf den Rand des Geländes verlegt wird. Schnelltests sind dort mittwochs ab 11.15 Uhr möglich.