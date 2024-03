Die Stadt weist im Vorfeld des verkaufsoffenen Sonntags auf die Parkmöglichkeiten hin. Die ausgeschilderten Bereiche im Weinstraßenzentrum (Chemnitzer Straße 40, ehemaliger Hela-Baumarkt) und die Flächen in der Innenstadt (zum Beispiel Festwiese, Friedhof, Klemmhof, Kohlplatz, Rathaus West, Böbig) können auch für den Besuch des Erlebnissonntags genutzt werden. Die fürs Mandelblütenfest angebrachte Ausschilderung der Parkplätze bleibt für den Erlebnissonntag bestehen. Gäste sollen der Stadt zufolge der roten und blauen Ausschilderung zu den jeweils gewünschten Parkbereichen folgen. Diese sind ab den Autobahneinfahrten ausgeschildert. Ergänzend weist die Stadt noch einmal darauf hin, dass am Erlebnissonntag ein kostenloser Shuttle-Bus im Einsatz ist. Dieser fährt von 10.30 bis 19 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Innenstadt (Haltestelle Bahnhof), Gewerbegebiet Weinstraßenzentrum (Haltestelle Globus) und Louis-Escande-Straße (Haltstelle Decathlon). Am Sonntag findet der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Neustadt statt. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr. Außerdem gibt es einen Frühlingsmarkt und eine Rosé-Weinprobe.