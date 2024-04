Die Neustadterin Manuela Baumgärtner stört sich am Zustand eines Gedenksteins auf dem Hauptfriedhof. Ein erster Vorstoß bei der Stadt blieb erfolglos. Nun erneuert sie ihre Kritik.

Manuela Baumgärtner geht es um den Gedenkstein beim Anonymen Grabfeld auf dem Neustadter Hauptfriedhof. Bereits im Herbst vergangenen Jahres wandte sie sich an die Stadt mit der Bitte, den Stein besser zu pflegen, weil er stark verwittert und die Schrift kaum lesbar sei. Wichtig war ihr die Sache auch deshalb, weil schon damals klar war, dass ihr Mann dort bald beigesetzt werden würde. „Mein Mann war schwer krank. Es war klar, wohin die Reise geht, nur nicht, wann sie endet“, sagt sie heute.

Die Stadt sah damals allerdings keinen Handlungsbedarf. Der Sandstein habe etwas Patina, was beim Sandstein nicht verhindert werden könne, hieß es damals. Zudem sei die Schrift lesbar.

Bank „richtig schmutzig“

Auf dem Stein steht: Das Schiff des Lebens liegt im ewigen Hafen Unsere Namen trägt der Wind. „Aber den letzten Teil kann man mittlerweile gar nicht mehr lesen“, sagt Baumgärtner, die inzwischen häufig vor Ort ist, denn ihr Mann ist am 11. März gestorben. Sie nimmt dann gern auf einer von einer Privatperson gespendeten Bank Platz. Eine weitere Bank dort nutze sie nicht, deren Zustand lasse zu wünschen übrig, was sie der Verwaltung ebenfalls im Herbst meldete. Von der Stadt hieß es damals, die Bänke würden nicht häufig genutzt. Für Baumgärtner kein Wunder: „Die eine Bank wirkt richtig schmutzig, da lässt sich niemand nieder.“ Sie ist überzeugt, dass die Bank in besserem Zustand häufiger genutzt würde: „Man will doch bei seinen Lieben verweilen.“ Im vorderen Bereich des Friedhofs seien doch auch neue Bänke aufgestellt worden.

Zum Standort des Grabfeldes sagt die Neustadterin: „Die Ecke ist schön und ruhig, aber ich habe den Eindruck, sie wird vernachlässigt.“ Anonyme Bestattungen seien dabei doch heutzutage völlig normal.

Auf RHEINPFALZ-Anfrage erinnert die Stadt daran, dass beim Gedenkstein im vergangenen Jahr kein Handlungsbedarf erkannt worden sei. Der Stein werde nun aber erneut überprüft „und bei Bedarf gereinigt“.